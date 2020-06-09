СМИ: На складе Amazon в Германии зафиксировали вспышку CoViD-19

В логистическом центре Amazon в городе Бад-Херсфельде, Германия, зафиксировали крупную вспышку CoViD-19. Заболевание выявили у 17 сотрудников, пишет Spiegel.

Отмечается, что трое из заболевших уже вылечились. Ещё 14 человек находятся на карантине вместе с теми, кто успел пообщаться с больными.

В компании Amazon в ответ на вопросы журналистов заверили, что работают в тесном контакте с местными властями и делают всё, чтобы защитить своих сотрудников.