Россиянам назвали три темы фейков о голосовании по поправкам в конституцию

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала Лайфу, что количество недостоверных сообщений о всероссийском голосовании по поправкам в конституцию продолжает расти.

— Пока мы говорим лишь о трёх темах вбросов, хотя на самом деле их намного больше. Один из таких фейков — это информация о том, что, когда вы придёте голосовать, не нужно будет предъявлять никакого документа, достаточно лишь вашего факта присутствия. Якобы бюллетень будут выдавать абсолютно любому человеку без предъявления паспорта или иного документа. Естественно, эта информация не соответствует действительности, опровержение мы довольно быстро обнаружили на сайте ЦИК, — рассказала Мизулина.

Ещё один вид фейков — это информация о том, что без вакцинирования от коронавируса гражданин не сможет проголосовать. Также вчера распространились ложные сообщения, что якобы режим самоизоляции отменён только на время проведения всероссийского голосования и 2 июля все меры сразу же будут возвращены.

— Эта информация не соответствует действительности, снятие ограничений в каждом регионе происходит поэтапно, по-разному, и это связано не с проведением референдума, а с той эпидемиологической ситуацией, которая складывается на территории каждого конкретного региона, — подчеркнула Мизулина.

Напомним, волонтёры Лиги безопасного интернета с 5 июня обнаружили в социальных сетях более 200 фейков о всероссийском голосовании по поправкам в конституцию. Отмечается, что фейковые посты появляются в тех же сообществах и группах, где ранее была размещена неверная информация о коронавирусе.