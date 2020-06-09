"Пытаются нас приплести". Пушков прокомментировал слова историка из США о расизме в России

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал слова декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода, который заявил о "расизме в России".
— Этот "историк" лучше бы не лез со своими суждениями о России. Тот факт, что он афроамериканец, не означает, что он может нести всякую чушь... А то все каким-то боком пытаются нас приплести, — написал парламентарий в Twitter.
Пушков подчеркнул, что эта проблема наблюдается в США, а не в России.
Ранее в интервью немецкому журналу Spiegel Глод заявил, что попытки политиков остановить протесты в США являются свидетельством "предсмертных хрипов умирающей старой Америки". Он также выразил мнение, что проблема расизма есть и в странах Европы, и, в частности, в России.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Напомним, акции протеста, одним из лозунгов которых является фраза Black lives matter ("Жизни чёрных важны"), начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате жёсткого задержания полицией 25 мая. Пострадавший скончался в реанимации. В ходе беспорядков жертвами стали не менее 11 человек, сотни получили ранения. Шествия в поддержку протестующих прошли в Канаде, Австралии, Греции, Австрии, а также Британии, Германии и Франции.