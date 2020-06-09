НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"Пытаются нас приплести". Пушков прокомментировал слова историка из США о расизме в России

Парламентарий отметил, что лучше бы эксперт "не лез" со своими суждениями.

215

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал слова декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода, который заявил о "расизме в России".

Этот "историк" лучше бы не лез со своими суждениями о России. Тот факт, что он афроамериканец, не означает, что он может нести всякую чушь... А то все каким-то боком пытаются нас приплести, — написал парламентарий в Twitter.

Пушков подчеркнул, что эта проблема наблюдается в США, а не в России.

Ранее в интервью немецкому журналу Spiegel Глод заявил, что попытки политиков остановить протесты в США являются свидетельством "предсмертных хрипов умирающей старой Америки". Он также выразил мнение, что проблема расизма есть и в странах Европы, и, в частности, в России.

Напомним, акции протеста, одним из лозунгов которых является фраза Black lives matter ("Жизни чёрных важны"), начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате жёсткого задержания полицией 25 мая. Пострадавший скончался в реанимации. В ходе беспорядков жертвами стали не менее 11 человек, сотни получили ранения. Шествия в поддержку протестующих прошли в Канаде, Австралии, Греции, Австрии, а также Британии, Германии и Франции.

Выбор редакции

Loading...