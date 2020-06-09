Едва стоял на ногах. Появилось новое видео момента задержания Джорджа Флойда

New surveillance footage of George Floyd that has not been released to media, gives context of what happenned before the incident #blacklifematters #BLM #GeorgeFloyd #BlackLivesMattters #GeorgeFloydProtests PART 2 pic.twitter.com/P4SvzyfL7X— The French Civilian (@FrenchCivilian) June 9, 2020
В Сети появилась более полная видеозапись момента задержания американскими полицейскими 46-летнего Джорджа Флойда. На кадрах видно, что усадить мужчину в машину стражам порядка удаётся не сразу.
К автомобилю афроамериканца вели двое правоохранителей. Флойд едва стоял на ногах и рухнул на асфальт у двери машины. Подняться ему помог один из сотрудников полиции. Лайф писал, что при вскрытии в организме Джорджа Флойда были найдены следы наркотиков.
Напомним, при задержании Джордж Флойд скончался. Один из полицейских давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут. После гибели афроамериканца в США начались массовые протесты. Мирные акции переросли в погромы и грабежи: мародёры бьют витрины магазинов и воруют ювелирные изделия, одежду и бытовую технику. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование дела.