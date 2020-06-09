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Едва стоял на ногах. Появилось новое видео момента задержания Джорджа Флойда

Афроамериканец рухнул на асфальт рядом с полицейским автомобилем.

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В Сети появилась более полная видеозапись момента задержания американскими полицейскими 46-летнего Джорджа Флойда. На кадрах видно, что усадить мужчину в машину стражам порядка удаётся не сразу.

К автомобилю афроамериканца вели двое правоохранителей. Флойд едва стоял на ногах и рухнул на асфальт у двери машины. Подняться ему помог один из сотрудников полиции. Лайф писал, что при вскрытии в организме Джорджа Флойда были найдены следы наркотиков.

Напомним, при задержании Джордж Флойд скончался. Один из полицейских давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут. После гибели афроамериканца в США начались массовые протесты. Мирные акции переросли в погромы и грабежи: мародёры бьют витрины магазинов и воруют ювелирные изделия, одежду и бытовую технику. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование дела.

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