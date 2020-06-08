Для обвиняемого по делу Флойда установили залог в 1,25 миллиона долларов

Для обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда экс-полицейского Дерека Шовина суд установил залог в размере 1,25 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник.

Залог также может составить ровно 1 миллион долларов с теми условиями, что у обвиняемого нет никаких контактов с членами семьи жертвы и Шовин больше не работает в правоохранительных органах, сдаст всё огнестрельное оружие, все разрешения на него и имеющиеся лицензии.

Кроме того, Шовин не может отказываться от проверок и не должен покидать штат Миннесота.

Бывший коп согласился с условиями и заявил, что у него дома находится огнестрельное оружие, которое он готов передать. Его адвокат Эрик Нельсон обещал, что организует передачу опасного объекта властям.

Обвинение просило установить безусловный залог в размере 1,5 миллиона долларов.

Следующее слушание назначено на 29 июня.

Дерека Шовина уволили из полиции и взяли под стражу после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, которого он задушил при жестоком задержании. Экс-правоохранителю предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость. После смерти Флойда в Миннеаполисе начались массовые беспорядки.