В соцсетях нашли более 200 фейков о голосовании по поправкам в конституцию

Волонтёры Лиги безопасного интернета с 5 июня обнаружили в социальных сетях 218 недостоверных сообщений о всероссийском голосовании по поправкам в конституцию. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

По словам волонтёров, фейковые посты появляются в тех же сообществах и группах, где ранее была размещена неверная информация о коронавирусе. Директор лиги Екатерина Мизулина связала появление фейков с тем, что в последнюю неделю тема предстоящего референдума стала резонансной.