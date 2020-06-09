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В Госдуме произошёл сбой в электронной системе. Пришлось голосовать по старинке — видео

Депутаты на время вернулись к голосованию "руками".

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Видео © LIFE

Государственная дума России из-за сбоя в электронной системе временно вернулась к традиционному ведению заседания. Об этом свидетельствует запись трансляции.

Так, пока выступал председатель ГД Вячеслав Володин, выяснилось, что не работает система электронного голосования, а также часть микрофонов. На перезагрузку информсистемы нужно было 15–20 минут, однако спикер предпочёл не терять время зря.

Уважаемые коллеги, вы не возражаете, если мы вернёмся к старому, проверенному, безупречному, но, может быть, более сложному варианту выражения своего мнения — голосованию без использования наших новых систем? Как вы, поддерживаете? Поддерживаете. Нет возражений? Нет, — отметил спикер Госдумы.

В итоге в ходе голосования работал только микрофон трибуны, а голосование по вопросу прошло с помощью поднятия рук "кто за" и "кто против". Затем систему починили.

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме разработали закон о почасовой оплате труда и внесли проект о поддержке домохозяек.

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