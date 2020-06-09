Киев допустил журналистов к переговорам по Донбассу

Украинская сторона включила в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе двух журналистов. Денис Казанский и Сергей Гармаш — выходцы из этого региона, они будут участвовать в раунде консультаций Трёхсторонней контактной группы, сообщили в Офисе Президента Украины Владимира Зеленского.

Казанский считает, что проведение выборов в Донбассе возможно лишь после того, как Украина получит контроль над границей. Об этом он написал в посте на своей странице в "Фейсбуке".

— О том, как всё прошло, напишу позже. Самому интересно узнать, как этот процесс выглядит изнутри, — отметил журналист.

ЛНР на переговорах будут представлять врач Константин Либстер и глава международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан.

Ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что действующие власти не делают ничего, чтобы хотя бы прекратить боевые действия в Донбассе. Она считает, что регион никогда не вернётся в состав нынешней страны.