Киев допустил журналистов к переговорам по Донбассу

Украинская сторона включила в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе двух журналистов. Денис Казанский и Сергей Гармаш — выходцы из этого региона, они будут участвовать в раунде консультаций Трёхсторонней контактной группы, сообщили в Офисе Президента Украины Владимира Зеленского.
Казанский считает, что проведение выборов в Донбассе возможно лишь после того, как Украина получит контроль над границей. Об этом он написал в посте на своей странице в "Фейсбуке".
— О том, как всё прошло, напишу позже. Самому интересно узнать, как этот процесс выглядит изнутри, — отметил журналист.
ЛНР на переговорах будут представлять врач Константин Либстер и глава международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан.
Ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что действующие власти не делают ничего, чтобы хотя бы прекратить боевые действия в Донбассе. Она считает, что регион никогда не вернётся в состав нынешней страны.
Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после событий в стране в феврале того же года. Вопрос об урегулировании ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске, где контактная группа с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующие шаги по деэскалации конфликта.