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Названа дата начала полноценного курортного сезона в России

Обновлённая информация постоянно появляется на портале Russia.travel.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

С 1 июля жители России смогут свободно путешествовать по стране с соблюдением всех мер безопасности. На это рассчитывает глава Ростуризма Зарина Догузова.

По её словам, многое будет зависеть от конкретной ситуации в регионах. Июнь станет лишь мягким стартом и подготовкой к полноценному курортному сезону.

В чуть менее чем половине регионов начали запускать работу гостиниц и санаторно-курортных комплексов. Вчера начал принимать гостей курорт Белокуриха в Алтайском крае, — сказала Догузова.

Глава Федерального агентства по туризму подчеркнула, что информация постоянно обновляется, за развитием ситуации россияне могут следить на портале Russia.travel.

По данным сервиса OneTwoTrip, самыми востребованными курортными городами России оказались Симферополь, Сочи, Краснодар и Анапа. В приоритете у путешественников остались Москва и Санкт-Петербург.

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