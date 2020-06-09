Названа дата начала полноценного курортного сезона в России

С 1 июля жители России смогут свободно путешествовать по стране с соблюдением всех мер безопасности. На это рассчитывает глава Ростуризма Зарина Догузова.

По её словам, многое будет зависеть от конкретной ситуации в регионах. Июнь станет лишь мягким стартом и подготовкой к полноценному курортному сезону.

— В чуть менее чем половине регионов начали запускать работу гостиниц и санаторно-курортных комплексов. Вчера начал принимать гостей курорт Белокуриха в Алтайском крае, — сказала Догузова.

Глава Федерального агентства по туризму подчеркнула, что информация постоянно обновляется, за развитием ситуации россияне могут следить на портале Russia.travel.