Сына Левченко могут лишить мандата в Заксобрании Иркутской области из-за скандала с декларацией

Главу фракции КПРФ иркутского закса Андрея Левченко могут лишить мандата после представления региональной прокуратуры об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Как сообщают "Сибирские новости", Левченко мог указать в своей декларации о доходах и расходах за 2018–2019 годы неполную или недостоверную информацию. В частности, в ней не были указаны "имевшиеся у него срочные обязательства имущественного характера" на 57 млн рублей.

Кроме того, в декларации депутата, который является сыном иркутского экс-губернатора Сергея Левченко, не оказалось данных о наличии счетов в банках СКБ и "Солидарность". Между тем в телеграм-каналах прошла информация, что они использовались якобы для отмывания денег для КПРФ.

Скандал с декларацией обсуждался сегодня на заседании комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественностью областного парламента. Если факты нарушений подтвердятся, прокуратурой может быть поставлен вопрос о снятии с Андрея Левченко депутатских полномочий.