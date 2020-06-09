Сына Левченко могут лишить мандата в Заксобрании Иркутской области из-за скандала с декларацией

Главу фракции КПРФ иркутского закса Андрея Левченко могут лишить мандата после представления региональной прокуратуры об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Как сообщают "Сибирские новости", Левченко мог указать в своей декларации о доходах и расходах за 2018–2019 годы неполную или недостоверную информацию. В частности, в ней не были указаны "имевшиеся у него срочные обязательства имущественного характера" на 57 млн рублей.
Кроме того, в декларации депутата, который является сыном иркутского экс-губернатора Сергея Левченко, не оказалось данных о наличии счетов в банках СКБ и "Солидарность". Между тем в телеграм-каналах прошла информация, что они использовались якобы для отмывания денег для КПРФ.
Скандал с декларацией обсуждался сегодня на заседании комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественностью областного парламента. Если факты нарушений подтвердятся, прокуратурой может быть поставлен вопрос о снятии с Андрея Левченко депутатских полномочий.
Напомним, что и Левченко-старшего, который возглавлял регион с 2015 года, уличали в нарушении закона о коррупции: на протяжении двух лет глава региона не указывал в декларациях земельные участки и трёхэтажный особняк. Всё это происходило на фоне его неоднозначных высказываний о национальных проектах и сообщений о повышении собственной зарплаты. Кроме того, местные политики упрекали Левченко в том, что он проводит слишком много времени в заграничных командировках, несмотря на сложную ситуацию в регионе. В конце прошлого года красный губернатор подал в отставку, которую в тот же день принял президент.