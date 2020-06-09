В Красноярском крае задержали трёх подростков-анархистов за изготовление бомб

Следователи Красноярского края задержали трёх подростков, которые собирались заняться террористической деятельностью. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по региону.

Трое подростков устроили закрытый клуб анархистов и с октября 2019 года по июнь 2020 года читали запрещённую литературу, смотрели фильмы по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также отрабатывали приобретённые навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках.

В отношении 14-летних ребят было возбуждено уголовное дело по статье 205.3 УК РФ "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности". Подросткам грозит тюремное заключение.