Смертоносная скорость. Опубликованы шокирующие кадры ДТП в Екатеринбурге

В Сети появились кадры смертельного ДТП в центре Екатеринбурга с другого ракурса. На них видно, как в результате столкновения с легковым автомобилем Hyundai Accent микроавтобус Fiat Ducato сбивает трёх человек, которые шли по пешеходному переходу.