Смертоносная скорость. Опубликованы шокирующие кадры ДТП в Екатеринбурге

Видео © VK / ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)
В Сети появились кадры смертельного ДТП в центре Екатеринбурга с другого ракурса. На них видно, как в результате столкновения с легковым автомобилем Hyundai Accent микроавтобус Fiat Ducato сбивает трёх человек, которые шли по пешеходному переходу.
Одна из пострадавших скончалась, ещё двое получили различные травмы.
Напомним, авария произошла в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка вчера вечером. Сообщалось, что виновник ДТП пытался сбежать с места происшествия, но его удалось задержать.