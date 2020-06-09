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Смертоносная скорость. Опубликованы шокирующие кадры ДТП в Екатеринбурге

Один пешеход погиб, ещё двое получили травмы.

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Видео © VK / ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)

В Сети появились кадры смертельного ДТП в центре Екатеринбурга с другого ракурса. На них видно, как в результате столкновения с легковым автомобилем Hyundai Accent микроавтобус Fiat Ducato сбивает трёх человек, которые шли по пешеходному переходу.

Одна из пострадавших скончалась, ещё двое получили различные травмы.

Напомним, авария произошла в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка вчера вечером. Сообщалось, что виновник ДТП пытался сбежать с места происшествия, но его удалось задержать.

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