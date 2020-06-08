В Екатеринбурге микроавтобус наехал на пешеходов, один человек погиб — видео

В центре Екатеринбурга на перекрёстке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка микроавтобус Fiat Ducato сбил трёх человек, которые шли по пешеходному переходу. Один из пострадавших скончался, ещё двое получили различные травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

— Одна из пострадавших женщин 1974 года рождения скончалась в больнице, — рассказали в пресс-службе.

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Известно, что ДТП произошло примерно в 19:00 по местному времени. В Сети появились кадры аварии, на которых видно, что водитель микроавтобуса Fiat Ducato поехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai Accent. В результате аварии микроавтобус отбросило в сторону пешеходного перехода, где в этот момент люди начали переходить дорогу на зелёный цвет.