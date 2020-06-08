Совратившая пасынка блогерша с Кубани показала, как поделилась с ним новостью о беременности — видео

35-летняя бывшая многодетная мама и блогерша из Славянска-на-Кубани Марина Балмашева опубликовала кадры, на которых делится со своим возлюбленным, 20-летним пасынком, новостью о том, что у них будет малыш.

— Простите, но почему я должна реветь одна? Давайте со мной, — подписала видео в "Инстаграме" девушка.

Подписчики растрогались милыми кадрами и поздравили будущих родителей с радостным событием.

Накануне блогерша сообщила, что ей "надоело скрываться", и поделилась, что беременна от 20-летнего сына своего бывшего мужа. Теперь пара готовится к свадьбе, о которой они объявили ещё две недели назад.