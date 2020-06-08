Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения в бюджете России

Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов 5 июня в Северо-Западной Европе достигла отметки в $42,55 за баррель, рост составил $3,44, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на независимое ценовое агентство Argus.

Цена отсечения в российском бюджете в 2020 году составляет $42,4 за баррель. Таким образом, в начале июня стоимость нефтяной марки из России впервые после долгого периода падения весной превысила её. Минимум был достигнут 1 апреля, когда стоимость Urals составляла $10,54 за баррель.