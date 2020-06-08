Закрывали рот, чтобы не кричал. В Петербурге пятеро подростков жестоко избили 10-летнего мальчика из-за качелей

Пятеро подростков 13–15 лет избили палками десятилетнего мальчика на детской площадке в посёлке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга. Об этом в группе "Парголово" во "ВКонтакте" написала тётя ребёнка.

По её словам, Егор Б. 2010 года рождения хотел покачаться на качелях, но группа подростков не пустила его, предупредив, что "это их территория". Однако мальчик всё же решил воспользоваться качелями, за что и был жестоко избит. Инцидент произошёл днём 7 июня.

Подростки закрывали ему рот руками, чтобы не было слышно криков. В результате мальчик получил рваную рану в области подмышечной зоны и перелом левой руки. Он смог самостоятельно дойти до дома в шоковом состоянии, родители вызвали скорую помощь и полицию.