Володин сообщил о росте числа заболевших коронавирусом депутатов
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По словам спикера Госдумы, делается всё, чтобы избежать вспышки CoViD-19.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил на заседании, что количество заболевших коронавирусом депутатов растёт. По его словам, осуществляются все меры, чтобы не допустить вспышки заболевания.
— Когда начинается заседание, мы отключаем вентиляцию, понятно, что все проходят тестирование перед началом заседания, это всё каким-то образом, может быть, предохраняет, но у нас количество депутатов заболевших увеличивается, — цитирует РИА "Новости" Володина.
Напомним, за прошедшие сутки в России выявили 8595 новых случаев коронавируса, 11 709 пациентов выздоровело, летальных случаев — 171. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 485 253 случая в 85 регионах.