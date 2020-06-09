Володин сообщил о росте числа заболевших коронавирусом депутатов

По словам спикера Госдумы, делается всё, чтобы избежать вспышки CoViD-19.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил на заседании, что количество заболевших коронавирусом депутатов растёт. По его словам, осуществляются все меры, чтобы не допустить вспышки заболевания.

— Когда начинается заседание, мы отключаем вентиляцию, понятно, что все проходят тестирование перед началом заседания, это всё каким-то образом, может быть, предохраняет, но у нас количество депутатов заболевших увеличивается, — цитирует РИА "Новости" Володина.