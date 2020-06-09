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Володин сообщил о росте числа заболевших коронавирусом депутатов

По словам спикера Госдумы, делается всё, чтобы избежать вспышки CoViD-19.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил на заседании, что количество заболевших коронавирусом депутатов растёт. По его словам, осуществляются все меры, чтобы не допустить вспышки заболевания.

Когда начинается заседание, мы отключаем вентиляцию, понятно, что все проходят тестирование перед началом заседания, это всё каким-то образом, может быть, предохраняет, но у нас количество депутатов заболевших увеличивается, — цитирует РИА "Новости" Володина.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявили 8595 новых случаев коронавируса, 11 709 пациентов выздоровело, летальных случаев — 171. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 485 253 случая в 85 регионах.

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