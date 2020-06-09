Путин поддержал желание губернатора Ростовской области идти на выборы главы региона

Президент РФ Владимир Путин поддержал желание губернатора Ростовской области Василия Голубева баллотироваться на новый срок.

Претендент на должность главы региона пообещал, что если его земляки окажут ему доверие, то он "приложит все усилия, чтобы его оправдать". В ответ Путин обратил внимание на положительные тенденции в динамике развития региона и заметил, что Голубев имеет право выдвинуть свою кандидатуру.

— Полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я со своей стороны только желаю вам успехов, — сказал он.

В свою очередь глава региона поблагодарил президента за поддержку.

Как известно, Голубев занимает свой пост уже десять лет: в мае 2010 года депутаты заксобрания наделили его соответствующими полномочиями на пять лет, а в 2015 году он победил на выборах главы региона.