На Урале ищут мужчину, который насмерть сбил пенсионерку, катаясь на роликах

В городе Берёзовском Свердловской области правоохранительные органы разыскивают мужчину, который, катаясь на роликовых коньках, на большой скорости сбил пожилую женщину. Потерпевшая позже скончалась.

— Следственным отделом Берёзовского в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", устанавливается личность мужчины, совершившего указанное преступное деяние во время катания на роликовых коньках, — цитирует Ura.ru помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Максима Чалкова.

Уточняется, что инцидент произошёл 1 мая на велосипедной дорожке тропы здоровья в Берёзовском. Мужчина на роликах на большой скорости врезался сзади в 81-летнюю пенсионерку. Женщина упала и ударилась головой, а 4 мая скончалась.