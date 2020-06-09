Прилучного и Муцениеце разведут без их присутствия

Актёры Павел Прилучный и Агата Муцениеце не планируют присутствовать на заседании Головинского районного суда, на котором их должны будут развести. Оно состоится в Москве 15 июня, сообщает "КП-Новосибирск".

Как пояснили в пресс-службе суда, каких-либо возражений у сторон нет, Муцениеце не просила выделить ей деньги на содержание общих детей.

— Никакого заявления на взыскание алиментов Агата Муцениеце не подавала. Пока она просит только их развести, — сказал собеседник издания.

Прилучный к разводу подготовился: актёр оплатил долги по налогам. Эту информацию подтвердили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Напомним, о разводе с Прилучным Муцениеце объявила в феврале. Оформить расторжение брака супруги не успели из-за карантина, который вынуждены были проводить вместе. После обвинений в домашнем насилии Агата попросила у Павла прощения.