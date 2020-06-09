Байкал за 30 тысяч рублей — это реально. Названа стоимость летних пакетных туров по России

Стоимость недельных пакетных туров по России летом 2020 года будет начинаться от десяти тысяч рублей. Об этом заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

По её словам, Ростуризму удалось договориться о запуске чартерных авиарейсов в Республику Бурятия, на Байкал. Цена за недельный тур к самому глубокому в мире озеру будет начинаться от 30 тысяч рублей. Семидневный отдых в Республике Алтай обойдётся в 25 тысяч рублей, стоимость пакетного тура в Хакасию составит как минимум 35 тысяч рублей.

— Мы находимся в постоянном контакте с авиакомпаниями, отельерами, туроператорами и субъектами для того, чтобы сформировать интересные, доступные пакетные предложения для россиян, — сказала чиновница.