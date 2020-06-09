В Госдуме заявили, что природа в тундре не скоро оправится после ЧП в Норильске

Природа в тундре не скоро восстановится после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске. Такое мнение в беседе с НСН высказал депутат Госдумы Александр Василенко, представляющий Пермский край.
Он отметил, что считает произошедшее "серьёзной аварией" и осуждает руководство предприятия за небрежное отношение к собственности.
— Я думаю, что произошедшая катастрофа будет иметь далекоидущие последствия. И тундра — очень страшная вещь... там очень сложные условия, природа тяжело восстанавливается, — объяснил он.
Парламентарий отметил, что в тех краях если машина проедет по мху, то земля оправляется месяц, а если сделали дорогу, то год.
Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль. Президент России Владимир Путин провёл экстренное совещание по ситуации в Норильске. МЧС РФ сообщило, что в Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня.