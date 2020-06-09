В Госдуме заявили, что природа в тундре не скоро оправится после ЧП в Норильске

Природа в тундре не скоро восстановится после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске. Такое мнение в беседе с НСН высказал депутат Госдумы Александр Василенко, представляющий Пермский край.

Он отметил, что считает произошедшее "серьёзной аварией" и осуждает руководство предприятия за небрежное отношение к собственности.

— Я думаю, что произошедшая катастрофа будет иметь далекоидущие последствия. И тундра — очень страшная вещь... там очень сложные условия, природа тяжело восстанавливается, — объяснил он.

Парламентарий отметил, что в тех краях если машина проедет по мху, то земля оправляется месяц, а если сделали дорогу, то год.