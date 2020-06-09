Россиянам рассказали, как клещи ищут жертву и кого кусают чаще всего

Из-за тёплой зимы и ранней весны клещи в этом году активизировались достаточно рано. Так, в столичном регионе паразиты укусили уже более тысячи человек, а в Ленобласти — около двух тысяч. Заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН, доктор биологических наук Нина Тикунова рассказала, кто больше всего рискует стать жертвой членистоногого.

— Доказано, что клещи действительно реагируют на тех, кто сильнее пахнет. В человеческой популяции это будет скорее взрослый мужчина. У него интенсивнее метаболизм. Действительно, на одного человека паразиты садятся чаще, чем на другого. Это просто наблюдение, не подкреплённое научными данными, — сказала она в беседе с News.ru.

Тикунова отметила, что пока нет корректных исследований на тему того, какую группу крови больше предпочитают клещи. Она также сообщила, что запах алкоголя никак не смущает паразитов.

Прежде чем впиться, самки и самцы ведут себя по-разному: первые кусают довольно быстро, а вторые долго ползают, ищут нужное место и могут присасываться несколько раз. При этом самыми излюбленными местами для укуса являются те, где наиболее нежная кожа, например, шея, мочки ушей, ягодицы, подмышки.

— Паразиты по высоким травинкам поднимаются вверх и ждут жертву примерно на расстоянии 80–90 сантиметров от земли. У клещей восемь лапок, четырьмя из них они держатся за травинку, а остальные четыре выставляют перед собой, чтобы прицепиться к мимо проходящему объекту, — рассказала эксперт.

Тикунова сообщила, что паразиты помимо клещевого энцефалита переносят риккетсиозы, боррелиозы и лихорадку Кемерово.