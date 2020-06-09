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Россиянам рассказали, как клещи ищут жертву и кого кусают чаще всего

Кровососущие паразиты являются переносчиками многих болезней.

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Фото © Pixabay

Из-за тёплой зимы и ранней весны клещи в этом году активизировались достаточно рано. Так, в столичном регионе паразиты укусили уже более тысячи человек, а в Ленобласти — около двух тысяч. Заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН, доктор биологических наук Нина Тикунова рассказала, кто больше всего рискует стать жертвой членистоногого.

Доказано, что клещи действительно реагируют на тех, кто сильнее пахнет. В человеческой популяции это будет скорее взрослый мужчина. У него интенсивнее метаболизм. Действительно, на одного человека паразиты садятся чаще, чем на другого. Это просто наблюдение, не подкреплённое научными данными, — сказала она в беседе с News.ru.

Тикунова отметила, что пока нет корректных исследований на тему того, какую группу крови больше предпочитают клещи. Она также сообщила, что запах алкоголя никак не смущает паразитов.

Прежде чем впиться, самки и самцы ведут себя по-разному: первые кусают довольно быстро, а вторые долго ползают, ищут нужное место и могут присасываться несколько раз. При этом самыми излюбленными местами для укуса являются те, где наиболее нежная кожа, например, шея, мочки ушей, ягодицы, подмышки.

Паразиты по высоким травинкам поднимаются вверх и ждут жертву примерно на расстоянии 80–90 сантиметров от земли. У клещей восемь лапок, четырьмя из них они держатся за травинку, а остальные четыре выставляют перед собой, чтобы прицепиться к мимо проходящему объекту, — рассказала эксперт.

Тикунова сообщила, что паразиты помимо клещевого энцефалита переносят риккетсиозы, боррелиозы и лихорадку Кемерово.

Ранее Лайф рассказывал, как защититься от клещей в городе, лесу и даже дома.

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