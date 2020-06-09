В семье погибшего в ДТП с Ефремовым накануне произошла ещё одна трагедия

У 57-летнего Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, за день до аварии умерла тёща. Об этом Лайфу рассказала племянница мужчины Ксения.
По словам племянницы, женщину ещё не успели похоронить. Теперь семью ожидают сразу две прощальные церемонии.
Напомним, ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло накануне поздно вечером. По словам очевидцев, в момент происшествия актёр был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Родственники погибшего мужчины рассказали, что хотят, чтобы Ефремова наказали по закону, "без предвзятости".