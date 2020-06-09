В семье погибшего в ДТП с Ефремовым накануне произошла ещё одна трагедия

У 57-летнего Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, за день до аварии умерла тёща. Об этом Лайфу рассказала племянница мужчины Ксения.

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло накануне поздно вечером. По словам очевидцев, в момент происшествия актёр был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Родственники погибшего мужчины рассказали, что хотят, чтобы Ефремова наказали по закону, "без предвзятости".