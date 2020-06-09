13 алкогольных правил жизни Михаила Ефремова, которому предстоит отвечать за смертельное ДТП

Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов сел за руль своего джипа и устроил ДТП, в котором погиб человек. На него завели уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Много лет актёр пытался убедить всех и себя, что он "не алкоголик, а жизнерадостный пьяница", но жизнь — а точнее, смерть — показала ему, что ничего радостного тут нет.
Алкоголь — чёрное пятно на моей репутации. До 30 лет я позорил родню, а теперь успокоился, свою цистерну водки выпил
Михаил Ефремов
Интервью газете "Бульвар Гордона", 2012 год
Фото © LifeCorr
Я могу сниматься в любом состоянии. Другое дело, как меня воспринимает съёмочная группа в любом состоянии!
Михаил Ефремов
Интервью газете "Комсомольская правда", 2011 год
Почему в России много пьют? Отвечаю: потому что в России холодно. Надо же как-то согреваться
Михаил Ефремов
Интервью газете "Комсомольская правда", 2011 год
А у кого в России отношения с алкоголем простые?.. Если я начну говорить, что я не алкоголик, а пьяница, мне никто не поверит, потому что так говорят все алкоголики. Так что я лучше промолчу
Михаил Ефремов
Интервью Дмитрию Гордону, 2011 год
Кадр из видео YouTube / "вДудь"
Я не бухаю, я подбухиваю. Так жёстко не бухаю. Потому что работы много, а работать в поддатом состоянии...
Михаил Ефремов
Интервью Юрию Дудю, 2018 год
Веселие на Руси есть питие
Михаил Ефремов
Выступление на "Пионерских чтениях", 2011 год
У меня запоев нету, у меня бывают отравления
Михаил Ефремов
Интервью газете "Московский комсомолец", 2013 год
Я не алкоголик, а жизнерадостный пьяница. Такое название мне нравится больше
Михаил Ефремов
Интервью Юрию Дудю, 2018 год
"Все пьют — я тоже пью". Нет, это понятно
Михаил Ефремов
Интервью каналу RTVI, 2019 год
Каждый раз, когда я просыпаюсь с похмелья, я думаю, что ещё чуть-чуть — и умру
Михаил Ефремов
Интервью Юрию Дудю, 2018 год
Разговоры о моём пьянстве — это такая легенда. Я не могу сказать, что всё так на самом деле. Мне жена не даёт пить. Всё запрещает...
Михаил Ефремов
Интервью Юрию Дудю, 2018 год
Кадр из видео YouTube / "Волго Ньюс"
Иногда моя дочь разрешает мне кое-что, но всё равно это меньше, чем раньше. Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик
Михаил Ефремов
Комментарий газете "Коммерсант", 2020 год
Что ж вы всё одно твердите, словно я какой вредитель? Я ж не шофёр, не водитель, чтобы пьяный за рулём...
Михаил Ефремов
Презентация сборника стихотворений Андрея Кривошеева "Кто здесь?", 2011 год