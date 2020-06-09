13 алкогольных правил жизни Михаила Ефремова, которому предстоит отвечать за смертельное ДТП

Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов сел за руль своего джипа и устроил ДТП, в котором погиб человек. На него завели уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Много лет актёр пытался убедить всех и себя, что он "не алкоголик, а жизнерадостный пьяница", но жизнь — а точнее, смерть — показала ему, что ничего радостного тут нет.