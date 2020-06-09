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13 алкогольных правил жизни Михаила Ефремова, которому предстоит отвечать за смертельное ДТП

Что актёр говорил об алкоголе в разных интервью в разные периоды своей жизни.

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Кадр из видео YouTube / "вДудь"

Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов сел за руль своего джипа и устроил ДТП, в котором погиб человек. На него завели уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Много лет актёр пытался убедить всех и себя, что он "не алкоголик, а жизнерадостный пьяница", но жизнь — а точнее, смерть — показала ему, что ничего радостного тут нет.

Алкоголь — чёрное пятно на моей репутации. До 30 лет я позорил родню, а теперь успокоился, свою цистерну водки выпил

Михаил Ефремов

Интервью газете "Бульвар Гордона", 2012 год

Фото © LifeCorr

Я могу сниматься в любом состоянии. Другое дело, как меня воспринимает съёмочная группа в любом состоянии!

Михаил Ефремов

Интервью газете "Комсомольская правда", 2011 год

Почему в России много пьют? Отвечаю: потому что в России холодно. Надо же как-то согреваться

Михаил Ефремов

Интервью газете "Комсомольская правда", 2011 год

А у кого в России отношения с алкоголем простые?.. Если я начну говорить, что я не алкоголик, а пьяница, мне никто не поверит, потому что так говорят все алкоголики. Так что я лучше промолчу

Михаил Ефремов

Интервью Дмитрию Гордону, 2011 год

Кадр из видео YouTube / "вДудь"

Я не бухаю, я подбухиваю. Так жёстко не бухаю. Потому что работы много, а работать в поддатом состоянии...

Михаил Ефремов

Интервью Юрию Дудю, 2018 год

Веселие на Руси есть питие

Михаил Ефремов

Выступление на "Пионерских чтениях", 2011 год

Фото © Instagram / artist.efremov

У меня запоев нету, у меня бывают отравления

Михаил Ефремов

Интервью газете "Московский комсомолец", 2013 год

Я не алкоголик, а жизнерадостный пьяница. Такое название мне нравится больше

Михаил Ефремов

Интервью Юрию Дудю, 2018 год

"Все пьют — я тоже пью". Нет, это понятно

Михаил Ефремов

Интервью каналу RTVI, 2019 год

Фото © Instagram / artist.efremov

Каждый раз, когда я просыпаюсь с похмелья, я думаю, что ещё чуть-чуть — и умру

Михаил Ефремов

Интервью Юрию Дудю, 2018 год

Разговоры о моём пьянстве — это такая легенда. Я не могу сказать, что всё так на самом деле. Мне жена не даёт пить. Всё запрещает...

Михаил Ефремов

Интервью Юрию Дудю, 2018 год

Кадр из видео YouTube / "Волго Ньюс"

Иногда моя дочь разрешает мне кое-что, но всё равно это меньше, чем раньше. Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик

Михаил Ефремов

Комментарий газете "Коммерсант", 2020 год

Что ж вы всё одно твердите, словно я какой вредитель? Я ж не шофёр, не водитель, чтобы пьяный за рулём...

Михаил Ефремов

Презентация сборника стихотворений Андрея Кривошеева "Кто здесь?", 2011 год

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