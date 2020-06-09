"Автоавария чудовищная произошла, и поэтому я в шоке". Ефремов перед судом рассказал о трагедии — видео

Российский актёр театра и кино Михаил Ефремов, который накануне устроил смертельное ДТП на Садовом кольце, заявил, что совсем не помнит минувший вечер и не может точно сказать, сколько выпил.
Артист, назвавший происшествие чудовищным, пожаловался на плохое самочувствие и заявил, что ему тяжело дышать. В связи с этим следователи долгое время не могли провести допрос актёра, устроившего накануне аварию в центре столицы.
— Я сейчас ни в каком состоянии говорить не могу. [Вчера] произошла чудовищная автоавария, и поэтому я в шоке, — сказал он.
На вопрос журналистов, был ли он пьян в момент инцидента, Ефремов ответил: "Вероятно", при этом количество употребимого алкоголя вспомнить он не смог.
В связи с ухудшением состояния артиста к нему была вызвана бригада медиков. Они диагностировали у него хроническую обструктивную болезнь лёгких, которая характеризуется затруднённым дыханием.
Как ранее рассказывал Лайф, резонансное ДТП в центре Москвы произошло около 22 часов 8 июня. Видео с городских камер наблюдения показало, что джип актёра Михаила Ефремова пролетел двойную сплошную и врезался в фургон. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице, а Ефремову может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.