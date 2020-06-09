"Автоавария чудовищная произошла, и поэтому я в шоке". Ефремов перед судом рассказал о трагедии — видео

Российский актёр театра и кино Михаил Ефремов, который накануне устроил смертельное ДТП на Садовом кольце, заявил, что совсем не помнит минувший вечер и не может точно сказать, сколько выпил.

Артист, назвавший происшествие чудовищным, пожаловался на плохое самочувствие и заявил, что ему тяжело дышать. В связи с этим следователи долгое время не могли провести допрос актёра, устроившего накануне аварию в центре столицы.

— Я сейчас ни в каком состоянии говорить не могу. [Вчера] произошла чудовищная автоавария, и поэтому я в шоке, — сказал он.

На вопрос журналистов, был ли он пьян в момент инцидента, Ефремов ответил: "Вероятно", при этом количество употребимого алкоголя вспомнить он не смог.

В связи с ухудшением состояния артиста к нему была вызвана бригада медиков. Они диагностировали у него хроническую обструктивную болезнь лёгких, которая характеризуется затруднённым дыханием.