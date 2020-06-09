Ефремова в наручниках провели в зал в Таганском суде — видео

Видео © LIFE

Российского актёра Михаила Ефремова, который вечером 8 июня стал виновником пьяной аварии на Смоленской площади, провели в наручниках в зал заседания в Таганском суде.

При этом в ходе заседания в ответ на вопрос, признаёт ли он свою вину в содеянном, Ефремов кивнул головой.

Видео © LIFE

Напомним, что артисту предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека.

Ранее Лайф сообщал, что ДТП в центре Москвы произошло накануне поздно вечером. Михаил Ефремов был пьян, в полиции подтвердили эту информацию. Пострадавший водитель фургона скончался в больнице. Лайф показывал, что осталось от машины, в которую въехал джип актёра.