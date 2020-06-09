Ефремова в наручниках провели в зал в Таганском суде — видео

Видео © LIFE
Российского актёра Михаила Ефремова, который вечером 8 июня стал виновником пьяной аварии на Смоленской площади, провели в наручниках в зал заседания в Таганском суде.
При этом в ходе заседания в ответ на вопрос, признаёт ли он свою вину в содеянном, Ефремов кивнул головой.
Видео © LIFE
Напомним, что артисту предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека.
Ранее Лайф сообщал, что ДТП в центре Москвы произошло накануне поздно вечером. Михаил Ефремов был пьян, в полиции подтвердили эту информацию. Пострадавший водитель фургона скончался в больнице. Лайф показывал, что осталось от машины, в которую въехал джип актёра.
Дело против артиста переквалифицировали на более тяжкую статью, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Сейчас Ефремова увезли на допрос. Следствие просит отправить Ефремова под домашний арест.