"В последнее время только пиво брал". Сотрудницы алкомаркета рассказали о визите Ефремова перед ДТП — видео

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Народный артист России Михаил Ефремов перед ДТП вечером 8 июня наведался в один из алкомаркетов в центре Москвы. Об этом Лайфу рассказали сотрудницы магазина.
Женщины не смогли прийти к общему мнению о том, был ли актёр пьян, когда накануне заглянул к ним.
— В последнее время он только пиво брал. Ну он вчера сильно был прям, сильно, — заявила одна из собеседниц.
Её коллега считает, что в момент посещения алкомаркета актёр был трезв.
— Он всегда улыбается, всегда смеётся, всегда какие-то у него там шутки. Никогда никого он не обижал из нас, — поделилась женщина.
ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент аварии артист был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Водитель фургона, в который врезался актёр, скончался в больнице от полученных в ДТП травм. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Актёр официально задержан на 48 часов, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.