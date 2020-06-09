"В последнее время только пиво брал". Сотрудницы алкомаркета рассказали о визите Ефремова перед ДТП — видео

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Народный артист России Михаил Ефремов перед ДТП вечером 8 июня наведался в один из алкомаркетов в центре Москвы. Об этом Лайфу рассказали сотрудницы магазина.

Женщины не смогли прийти к общему мнению о том, был ли актёр пьян, когда накануне заглянул к ним.

— В последнее время он только пиво брал. Ну он вчера сильно был прям, сильно, — заявила одна из собеседниц.

Её коллега считает, что в момент посещения алкомаркета актёр был трезв.

— Он всегда улыбается, всегда смеётся, всегда какие-то у него там шутки. Никогда никого он не обижал из нас, — поделилась женщина.