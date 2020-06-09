Погнутый руль и следы крови. Что осталось от фургона, в который въехал Ефремов — видео

Кабина фургона ВАЗ, в который вечером 8 июня врезался народный артист России Михаил Ефремов, вряд ли подлежит восстановлению. Лобовое стекло разбито полностью, капот погнут, как и руль.

На автомобиле видны следы крови. Напомним, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от полученных в ДТП травм — у него были множественные переломы и обширное кровотечение.

ДТП в центре Москвы произошло поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент аварии Михаил Ефремов был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Актёр официально задержан на 48 часов, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.