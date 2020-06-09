До ДТП Ефремов всё же заезжал в любимый паб. Сотрудница заведения ненароком это подтвердила — видео

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Перед тем как попасть в ДТП на Садовом кольце, актёр театра и кино Михаил Ефремов заехал в любимый паб Ulysses Pub, где провёл около получаса.

Одна из сотрудниц питейного заведения ненароком подтвердила Лайфу, что артист действительно накануне заявлялся к ним. Потом, правда, вышел управляющий и стал отрицать эту информацию.

Напомним, ДТП в центре Москвы произошло накануне поздно вечером. По словам очевидцев, в момент происшествия Михаил Ефремов был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице.