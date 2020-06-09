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Полчища комаров атаковали жителей Якутии — видео

Насекомые облепили стены построек и заполонили собой воздух.

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В Якутии комары, точное количество которых подсчитать невозможно, атаковали местных жителей. Соответствующие кадры были размещены в Сети.

На одной из записей видно, что насекомые облепили собой стены построек. На видео мужчина проводит рукой по сараю, смахивая зараз сотни комаров. В это время другие летят ему прямо в лицо, мешая снимать происходящее. В конце автор ролика показывает свою ладонь, чтобы представить масштабы нашествия: от убитых насекомых она почернела.

В Англии атаковавшие деревню стаи комаров превратили её в фильм ужасов.

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