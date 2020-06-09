Полчища комаров атаковали жителей Якутии — видео

На одной из записей видно, что насекомые облепили собой стены построек. На видео мужчина проводит рукой по сараю, смахивая зараз сотни комаров. В это время другие летят ему прямо в лицо, мешая снимать происходящее. В конце автор ролика показывает свою ладонь, чтобы представить масштабы нашествия: от убитых насекомых она почернела.