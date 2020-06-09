В Ленобласти соседский "хатико" вцепился в горло 7-летнего мальчика. Ребёнок в коме

В посёлке Любань в Ленинградской области на 7-летнего мальчика набросилась соседская собака породы акита-ину. Ребёнку провели несколько операций, после чего его ввели в искусственную кому. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл 8 июня. Мальчик гулял вместе с мамой, когда на улице появился сосед с собакой. Неожиданно пёс акита-ину (эту породу знают по фильму "Хатико") сорвался с поводка, подбежал к ребёнку и вцепился ему в горло. Родительница ничего не успела сделать, мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. В искусственной коме он будет находиться пять дней.

По данным источника, хозяин пса планирует помогать пострадавшей стороне материально. Как стало известно Лайфу, это не первый случай нападения именно этой собаки и именно на членов этой семьи. Осенью прошлого года пёс покусал отца мальчика и напал на их бульмастиффа.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про мужчину, который, убегая от преследовавшей его собаки, упал в колодец глубиной четыре метра и пробыл там шесть дней. На его крики о помощи обратил внимание местный фермер.