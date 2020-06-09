Медведева встревожил риск роста преступности среди потерявших работу мигрантов

На фоне экономического кризиса возникает риск роста преступности среди потерявших работу мигрантов, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Обсуждая проект концепции общественной безопасности до 2030 года, он подчеркнул, что ситуация в миграционной сфере внушает "серьёзную обеспокоенность".

По его словам, в этом году иностранные граждане совершили 15 тысяч преступлений на территории страны. Несмотря на то что этот показатель ниже прошлогоднего, нужно помнить о том, что многие из приезжих потеряли работу и не могут вернуться домой из-за действующих в условиях пандемии мер.

— Это может в значительной степени обострить криминогенную обстановку, привести к увеличению числа преступлений в этой области, — цитирует Медведева ТАСС.

Заявив, что рост преступности может быть длительным, он призвал считаться с этим фактом при подготовке проекта концепции.