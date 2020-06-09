В Благовещенске оштрафовали мужчину, натянувшего маску на подбородок во время похода в магазин

Жителя Благовещенска оштрафовали после того, как он зашёл в магазин с неправильно надетой медицинской маской. Об этом рассказали в местном городском суде.

Как уточняет РИА "Новости", инцидент произошёл 16 мая. Мужчина отправился за покупками в маске, надетой на подбородок.

В ходе заседания звучали утверждения, что остальные покупатели таким же образом носили средства индивидуальной защиты, однако от штрафа соотечественника это не спасло. Нарушение обойдётся ему в пять тысяч рублей.

Отмечается, что в рамках действующего в Амурской области масочного режима граждане обязаны носить защитные средства в общественном транспорте и во время походов по магазинам.