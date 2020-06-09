Из "Яндекс.Такси" уволили водителя, который отказался везти темнокожего студента

В сервисе "Яндекс.Такси" прокомментировали Лайфу инцидент в Брянске с водителем, который отказался везти темнокожего студента, потому что тот ему "не нравится".
— Водитель больше не может выполнять заказы нашего сервиса. Считаем, что водителям, склонным к хамству и расизму, не место в "Яндекс.Такси", — сообщили в организации.
Представители сервиса также отметили, что связались со студентом и выяснили все подробности происшествия.
Напомним, ситуация, о которой идёт речь, произошла на днях. Водитель такси заявил, что не повезёт уроженца Конго, потому что он ему "не нравится", и согласился с тем, что является расистом.