Из "Яндекс.Такси" уволили водителя, который отказался везти темнокожего студента

В сервисе "Яндекс.Такси" прокомментировали Лайфу инцидент в Брянске с водителем, который отказался везти темнокожего студента, потому что тот ему "не нравится".

— Водитель больше не может выполнять заказы нашего сервиса. Считаем, что водителям, склонным к хамству и расизму, не место в "Яндекс.Такси", — сообщили в организации.

Представители сервиса также отметили, что связались со студентом и выяснили все подробности происшествия.