В Крыму туристов из других регионов начнут принимать с 1 июля

Жители других регионов России смогут приехать на отдых в Крым с 1 июля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Он уточнил, что отели и гостиницы могут начинать продавать путёвки уже с 9 июня.

— Хочу обратить внимание граждан и руководителей объектов курортной сферы на необходимость соблюдения всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора, — написал Аксёнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".