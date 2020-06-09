В Крыму туристов из других регионов начнут принимать с 1 июля

Жители других регионов России смогут приехать на отдых в Крым с 1 июля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Он уточнил, что отели и гостиницы могут начинать продавать путёвки уже с 9 июня.
— Хочу обратить внимание граждан и руководителей объектов курортной сферы на необходимость соблюдения всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора, — написал Аксёнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Напомним, режим самоизоляции на территории полуострова Крым отменят с 15 июня. Необходимость обязательной обсервации для жителей России, приезжающих из других субъектов, тоже будет снята.