Детский палаточный комплекс и парк с маяком. Кронштадт преобразится благодаря новому проекту

Газета "Петербургский дневник" показала, как может измениться территория Кронштадта благодаря проекту АНО "Остров фортов". Проект предполагает благоустройство территории у Каботажной гавани, создание кластера с общественными пространствами, а также образовательных и социальных объектов. Например, всесезонный учебно-тренировочный палаточный комплекс для детей "Настоящий герой" будет открыт, как только позволит эпидобстановка. Площадь комплекса — 4,3 гектара. Он рассчитан на 160 детей в смену, причём каждая из них будет посвящена отдельной теме, чтобы было нескучно.

А ко Дню ВМФ, 26 июля, на территории Кронштадта откроется первая очередь музейно-исторического парка площадью шесть гектаров. На его территории будет размещена Аллея героев российского флота, где через биографии и деяния известных флотоводцев и мореплавателей будут представлены различные темы из военно-морской истории России. Кроме того, в парке установят Маяк памяти высотой почти шесть метров, а ещё большие панорамные качели.

Член рабочей группы по вопросу создания туристско-рекреационного кластера в Кронштадте Ксения Шойгу говорит, что главная цель проекта "Остров фортов" — стать катализатором динамичного социально-экономического развития города.

— Несмотря на все сложности и ограничения, с которыми мы все столкнулись из‑за пандемии коронавируса, работа по проекту ведётся по графику. И уже этим летом будут представлены первые результаты, — отметила она.