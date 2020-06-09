Белгородское управление СКР удалило фотографию с "подрисованной" следователю маской

Фотография, на которой запечатлена "подрисованная" маска на лице следователя СУ СК РФ по Белгородской области во время встречи с медиками, исчезла с сайта ведомства.

Также пост о встрече начальника следственного отдела Алексеевского района Александра Сиденко с работниками бригад скорой помощи убрали из аккаунта областного СКР в социальной сети "ВКонтакте".

— Снимок убрали. Это не случайность. Было принято такое решение. Мы разбираемся в этом вопросе, в установленный законом срок мы ответим, — цитирует "Подъём" представителя СКР по Белгородской области Елену Козыреву.

Ранее Лайф рассказывал о фотографии, про которую идёт речь. Она была сделана во время встречи белгородского следователя с сотрудниками местной скорой помощи, которые жаловались на отсутствие выплат. Изображение было опубликовано на официальном сайте, а также украсило соцсети ведомства. Судя по всему, не все участники мероприятия вспомнили про введённый 12 мая в регионе масочный режим. Технические данные снимка указывают на то, что его редактировали в приложении для нанесения макияжа.