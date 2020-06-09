Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Прокурор из Нидерландов Тейс Бергер в ходе судебного слушания по делу о катастрофе пассажирского лайнера MH17 сообщил, что Украина не предоставила первичных данных с радаров. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Украина объяснила голландскому Совету по безопасности, что не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных, так как радар в этот момент не работал, — сказал Бергер.