Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Прокурор из Нидерландов Тейс Бергер в ходе судебного слушания по делу о катастрофе пассажирского лайнера MH17 сообщил, что Украина не предоставила первичных данных с радаров. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Украина объяснила голландскому Совету по безопасности, что не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных, так как радар в этот момент не работал, — сказал Бергер.
Boeing 777-200, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев обвиняет в случившемся ополченцев ДНР, однако российские эксперты уверены, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В марте 2020 года начались судебные слушания по данному делу. Ранее сообщалось, что в день авиакатастрофы очевидцы видели украинские истребители в небе.