Взрывное устройство сработало на пути следования российской военной полиции в Сирии

Самодельная бомба взорвалась в сирийском Кобани на маршруте следования патруля военной полиции из России. Инцидент произошёл утром 9 июня, сообщили представители Центра примирения враждующих сторон.

Устройство сработало под автомобилем. Военные после взрыва благополучно вернулись на базу, никто из них ранений не получил.

За сутки на территории САР было зарегистрировано два нарушения режима прекращения боевых действий.