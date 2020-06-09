НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Взрывное устройство сработало на пути следования российской военной полиции в Сирии

Никто из военнослужащих не пострадал.

276

Фото © ТАСС / ZUMA

Самодельная бомба взорвалась в сирийском Кобани на маршруте следования патруля военной полиции из России. Инцидент произошёл утром 9 июня, сообщили представители Центра примирения враждующих сторон.

Устройство сработало под автомобилем. Военные после взрыва благополучно вернулись на базу, никто из них ранений не получил.

За сутки на территории САР было зарегистрировано два нарушения режима прекращения боевых действий.

Ранее сирийская армия получила вторую партию модернизированных боевых истребителей МиГ-29 в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. Боевые машины распределили по местам постоянной дислокации.

Выбор редакции

Loading...