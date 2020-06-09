"Опасная Лена". Темникова с огромным ножом испугала фанатов

Российская певица и автор песен, бывшая участница группы Serebro Елена Темникова опубликовала в Сети необычную фотографию. Позади знаменитости большой стол с овощами и разделочными досками, а в руке у неё огромный поварской нож, сообщает издание "Дни.ру".

При этом некоторые интернет-пользователи обратили внимание, что другой рукой Темникова проводит по волосам. С ракурса, с которого сделан снимок, считают подписчики певицы, кадр выглядит очень страшно: создаётся ощущение, что звезда держит за волосы собственную голову, поскольку шеи практически не видно.

Соответствующие комментарии с признаниями в испуге фолловеры опубликовали в Сети.