Суд сегодня рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Михаилу Ефремову

Сегодня, 9 июня, Таганский суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения актёру театра и кино Михаилу Ефремову, который стал виновником смертельного ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гиринчук.

Она отметила, что сегодня ожидается поступление материала по делу. По данным агентства, следствие планирует просить о домашнем аресте актёра.

Ранее сообщалось, что в крови Ефремова после ДТП обнаружили следы наркотических веществ.

Напомним, ДТП в центре Москвы произошло вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент происшествия Михаил Ефремов был пьян, в полиции подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Дело против актёра переквалифицировали на более тяжкую статью, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.