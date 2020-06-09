Суд сегодня рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Михаилу Ефремову

Сегодня, 9 июня, Таганский суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения актёру театра и кино Михаилу Ефремову, который стал виновником смертельного ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гиринчук.
Она отметила, что сегодня ожидается поступление материала по делу. По данным агентства, следствие планирует просить о домашнем аресте актёра.
Ранее сообщалось, что в крови Ефремова после ДТП обнаружили следы наркотических веществ.
Напомним, ДТП в центре Москвы произошло вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент происшествия Михаил Ефремов был пьян, в полиции подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Дело против актёра переквалифицировали на более тяжкую статью, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Сам артист сразу после случившегося заявил другу, что готов понести наказание. Расследование дела взяла на контроль прокуратура. За сегодняшний день к актёру четыре раза приезжала скорая помощь, а чуть позже Ефремова увезли на допрос.
ДТП с Михаилом Ефремовым
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