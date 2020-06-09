Казнить нельзя помиловать! Как наказывали российских звёзд, против которых возбуждались уголовные дела

Россия позабыла карантин и коронавирус — все обсуждают смертельное ДТП, устроенное "вечно пьяным" народным артистом Михаилом Ефремовым. Через две сплошные он вырулил на встречку и столкнулся лоб в лоб с фургоном, принадлежащим онлайн-магазину "Деликатеска.ру". Обе машины превратились в груду искорёженного металла. От переломов рёбер и разрыва лёгких скончался водитель-курьер — 58-летний Сергей Захаров. А вот виновника аварии, находившегося в нетрезвом состоянии (это уже факт, подтверждённый экспертизой), высшие силы помиловали. Михаил Ефремов выжил и, судя по многочисленным видео с места происшествия, даже особо не пострадал.

Актёру грозит до 12 лет тюрьмы. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека". В ожидании суда над Михаилом Ефремовым Лайф задаётся вопросом: а как ранее наказывали (или не наказывали) за уголовные дела других российских селебрити?

Витас угрожал убийством

Витас (он же Виталий Грачёв) на джипе Infiniti сбил велосипедистку возле ВДНХ в Москве. От удара девушка сломала ногу. По сути, виновных в инциденте не было, так как правил дорожного движения никто не нарушал. Тем удивительнее реакция прославленного тенора России. Когда сбитая велосипедистка постучалась в дверь его внедорожника, Витас выскочил из салона с муляжом пистолета Макарова, начал угрожать ей и всем очевидцам убийством. Даже во время задержания певец не успокоился: он обзывал полицейских петухами и пытался ударить их ногой прямиком в пах. Проходить медицинское освидетельствование Витас также отказался. В итоге против него возбудили уголовное дело по заявлению велосипедистки. Сам Виталий Грачёв так толком и не прокомментировал инцидент. Зато на славу отработал его звёздный адвокат Сергей Жорин.

— У меня есть такое подозрение, что правоохранительные органы пытаются притянуть за уши обвинение Витасу, однако пока ничего не получается, — высказался юрист. И оказался прав. Суд принял решение оштрафовать певца на 30 тысяч рублей.

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Кокаин в трусах Бочкарёвой

Иномарку Натальи Бочкарёвой, в народе известной как Даша Букина, тормознул для стандартной проверки наряд ДПС. Актриса вела себя странно, поэтому инспектор поинтересовался, а нет ли у неё наркотиков. На что Букина кивнула и вытащила из нижнего белья свёрток с 0,69 грамма кокаина. Видео её задержания обсуждал весь Рунет. Её лишили прав на один год и восемь месяцев, а также возбудили против неё дело по "народной" статье "Хранение наркотиков". На суд Бочкарёва-Букина явилась с целой свитой. Сама она сидела в шикарном "мерседесе", а её охрана прибыла в "гелендвагене". Актриса раскаивалась и во всём признавалась. Фемида учла это (а также наличие у неё семьи) и была снисходительна — всего 30 тысяч рублей штрафа.

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Адвокат Алексей Маленков прокомментировал журналистам это судебное решение: — Если бы я был судьёй, то дал бы артистке условный срок. То хамское поведение при сотрудниках полиции потом вылилось в большой резонанс, потому что лицо публичное. Я считаю, что с публичного лица должен быть спрос в судебной системе в два раза, а то и в три раза больше, чтобы не было с их стороны злоупотребления правом.

А футболисты сели, хоть и ненадолго

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Наверное, самое знаменитое звёздное дело в современной России. После ночного загула футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили форменный беспредел. Они огрели стулом чиновника в кафе, а потом избили попавшегося под горячую руку случайного водителя. Кадры их хулиганства набрали в одночасье миллионы просмотров. Общественность требовала расправы. Футболистов закрыли в СИЗО, а после решения суда перевели в колонию-поселение. Вышла закадычная парочка раньше срока — по УДО.

Дело Валерия Меладзе спустили на тормозах

Заявление против "последнего романтика отечественной эстрады" Валерия Меладзе написала журналистка Евгения Гусева. Вот её версия произошедших событий. Она фотографировала на свадьбе телеведущей Яны Чуриковой. Это взбесило певца — он был среди гостей. Меладзе воскликнул: "Я сейчас покажу тебе, сука!" И бросился в погоню за Гусевой. Та испугалась, побежала, споткнулась и упала. Он догнал её, таскал за руки, душил, пытался отобрать фотоаппарат. В Сети опубликованы видео и снимки, подтверждающие слова потерпевшей. Она добилась возбуждения уголовного дела. Расследование и суд длились почти год. В итоге дело просто спустили на тормозах.

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— Судья поняла, что оправдать Валерия Меладзе при таких обстоятельствах будет невозможно, и попросту прекратила уголовное дело. И это после того, как мы представили неопровержимые доказательства его вины, — был не согласен с таким решением юрист журналистки Сергей Жорин.

Алексей Панин попал под амнистию

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Алексей Панин — почти что тёмная сторона Михаила Ефремова. Только если второй вплоть до вчерашнего дня, несмотря на свой образ жизни, умудрялся не попадать в скандалы, то первый собрал их полную авоську. Его обвиняли в извращениях, драках, хулиганстве, но ни разу до реального срока у Панина не доходило.

Взять последнее уголовное дело против героя "Жмурок" — оскорбление полицейского. В тот период Алексей Панин сражался со своей бывшей женой за право воспитывать дочь. Естественно, учитывая личность актёра, суд встал на сторону матери, а не одиозного отца. Панин не согласился. Однажды он выследил экс-супругу и дочь — они спрятались от него в здании железнодорожного вокзала под Санкт-Петербургом. Вступаться за них в итоге пришлось полицейским. Ох уж и досталось им за это от Панина... Он прилюдно обматерил силовиков, пообещал с ними разобраться и всех усадить в тюрьму. Правоохранители написали заявление. Суд принял решение оштрафовать Панина на 30 тысяч рублей. Но и этого не случилось. Актёр попал под амнистию в честь 70-летия Победы. Судимость была снята, штраф аннулирован.



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