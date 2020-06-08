Почему московский экс-чиновник стрелял в бывшего мурманского министра и силовиков

Экс-чиновник мэрии стрелял по экс-министру

В воскресный вечер в тихом районе на юго-западе столицы началась стрельба: бывший чиновник московской мэрии Дмитрий Павлов взялся за ружьё и начал палить по прохожим из окна. В этот момент у подъезда стояло три человека, собираясь садиться в такси. Не успев открыть дверь припаркованной машины, один из них схватился за ногу и повалился на землю. Затем лёгкое ранение получила женщина.

Видео © LIFE SHOT

Мужчина получил пулю в ногу, позднее в больнице ему диагностировали закрытый перелом бедра. Раненым оказался бывший министр природных ресурсов Мурманской области Олег Крапивин. Несколько лет назад он перебрался в Москву, здесь у него был десяток небольших бизнесов, в том числе связанный с юридическими услугами и монтажом систем вентиляции, а ещё он производил БАДы в Ростове-на-Дону.

Экс-министр Мурманской области Олег Крапивин — возможно, случайная жертва стрелка. Фото © twitter.com/hibiny_com

Был ли экс-министр Крапивин знаком с Дмитрием Павловым, обстрелявшим его из ружья, пока не известно. Во всяком случае, прямых связей между ними нет. Но у мужчин явно есть много общего: они оба когда-то работали в региональных правительствах, после чего занимались бизнесом в Москве.

Впрочем, глядя на кадры расстрела экс-министра и его спутников, можно предположить, что они стали случайными жертвами стрелка Павлова. В пользу этой версии говорит и то, что Павлов не стал добивать своих жертв, хотя после первого попадания по экс-министру и его спутнице они упали на землю. Мужчина и женщина оставались лежать у входа в подъезд и были лёгкими мишенями, пока их товарищ пытался оказать им помощь.

Источник Лайфа в правоохранительных органах утверждает, что Павлов стрелял по припаркованному во дворе каршерингу, а попал по прохожим. При этом мужчина почему-то кричал: "Я военный, я вам всем покажу".

Спецоперация по захвату стрелка

На место ЧП вызвали спецподразделения силовиков, прибыли в том числе высокопоставленные чины и руководители районных отделов полиции. Правоохранители попытались уговорить мужчину сложить оружие, но переговоры закончились безрезультатно. Павлов был готов идти до конца.

Операция по захвату стрелка. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Около часа ночи бойцы СОБРа взяли квартиру мужчины штурмом. Он оказал сопротивление и даже ранил одного из бойцов, правоохранителям пришлось открыть ответный огонь. Павлов получил несколько ранений — в бедро, пах и бок. На следующий день он скончался от полученных повреждений.

Развёлся с женой

По данным правоохранителей, в квартире с Павловым прописаны его несовершеннолетняя дочь и ещё трое, чьи личности сейчас устанавливаются. После проверки выяснилось, что карабин СКС АЛ-4600, из которого он стрелял, мужчине не принадлежит. То есть Павлов хранил оружие незаконно. По делу о стрельбе возбудили пять уголовных дел, в том числе о покушении на убийство, покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.

Раненного стрелка вывозят на медицинской каталке. Видео © LIFE SHOT

Как утверждает осведомлённый источник Лайфа, незадолго до стрельбы Павлов разошёлся с женой. Именно это могло побудить его устроить стрельбу. Этот мотив силовики сегодня считают основным.

Жизнь не сахар

Если порыться в биографии Павлова, станет понятно, что карьера мужчины шла в гору в нулевых, но в какой-то момент прервалась и последующие попытки наладить дела успехом не увенчались.

Павлов пришёл в столичную мэрию в конце 90-х при Юрии Лужкове. До этого работал в АО "Автосельхозмаш-холдинг". В мэрии чиновник курировал машиностроение — он представлял государство в совете директоров столичных заводов, например в ОАМО "Завод имени И.А. Лихачёва". В столичной мэрии Павлов дорос до должности замруководителя Департамента науки и промышленной политики.

После ухода из московской мэрии Павлов кочевал по разным бизнесам, нигде долго не задерживаясь. Похоже, просто искал, чем заняться и где подзаработать. На нём был десяток фирм, к примеру, в конце нулевых он владел конторой, которая шила костюмы к спектаклю "Евгений Онегин" в Самарском академическом театре оперы и балета.

В 2013-м Павлов как будто вернулся в большую игру. Его вдруг назначили директором московского завода "Серп и молот". Но вот беда, к тому моменту предприятие находилось в глубокой депрессии. Около десяти лет подряд завод нёс чудовищные убытки. Ежегодные финансовые потери завода превышали его доход в несколько раз. За три года к предприятию подали 12 исков о банкротстве, один из них — при Павлове. Короче, его руководящая работа была не сахар.

Судя по государственным закупкам, в которых участвовало предприятие, его продукция мало кого интересовала. Единственное, на чём мог заработать завод, — сдавать в аренду свою территорию для строительства столичного метро. Павлов продержался во главе проблемного предприятия полтора месяца. После этого бывший чиновник и бизнесмен ушёл в небытие...

Только версии

В квартире стрелка нашли бутылки из-под крепкого алкоголя и нейролептики. Что на самом деле стало причиной его поступка — разберутся силовики. Но зачастую любое ЧП — сложная цепочка обстоятельств. Возможно, Павлов не выдержал мытарств после развала карьеры и краха бизнеса, может быть, у него был конфликт с бывшим министром или он поссорился с женой. Не исключено, что на самом деле всё было по-другому.