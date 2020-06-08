В Калмыкии в частном доме нашли тела матери и трёх детей

Тела матери и трёх детей были найдены в одном из домов по улице Джиргал в городе Элиста Республики Калмыкия. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры.

Согласно данным правоохранителей, сегодня в участок поступило сообщение от отца семейства. Мужчина пришёл домой после работы и обнаружил скончавшихся жену и детей. При этом на двери не было признаков взлома и она была закрыта изнутри.

— По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой, — говорится в сообщении.