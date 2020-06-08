В Тверской области подросток на автобусной остановке жестоко убил незнакомца

На одной из автобусных остановок в Бологовском районе Тверской области был найден мёртвым 28-летний мужчина. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, седьмого июня около двух часов дня погибший сидел на остановке на улице Советской вместе с 16-летним жителем посёлка Куженкино-1 Бологовского района. Разговор между двумя собеседниками перерос в драку, после чего подросток жесткого избил незнакомца. Удары руками и ногами он наносил в жизненно важные органы жертвы.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Стражи порядка уже выследили и допросили подростка. Он признался в убийстве. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". 16-летнему молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы.