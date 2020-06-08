Семья, несущая смерть. Почему похищение сына адвоката связали с делом киллера Гагиева-Джако

В Подмосковье похитили подростка, которого быстро нашли. Его отец, известный адвокат Константин Скрыпник не сомневается, что таким образом оставшиеся на свободе члены банды Джако-Гагиева пытаются заставить его отказаться от показаний. Но Лайф выяснил, что в этом деле далеко не всё так однозначно.

5 июня в полицию обратился адвокат Константин Скрыпник с заявлением о похищении его несовершеннолетнего сына, которое произошло вечером в Солнечногорском районе. Через двое суток парня нашли лежащего связанным в поле под Ногинском по биллингу телефона. О деталях похищения известно мало: на голову подростка надели пакет, после чего насильно посадили в авто и увезли в неизвестном направлении. Со слов самого подростка, его везли в автомашине три-четыре часа, после чего сковали наручниками и бросили в подвал, отправив с его телефона по "Вотсапу" сообщение Скрыпнику-старшему: "Передай отцу, что если он не заткнёт рот у Боева, то замолчит навсегда". Уже после того, как адвокат обратился в полицию с заявлением, ему якобы пришло ещё одно сообщение: "Твой сын в Цхинвали, отдай документы по компании".

Требования похитителей

СМИ сразу же сообщили, что похищение сына известного адвоката связано с тем, что он проходит важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева по прозвищу Джако. Однако Гагиев обвиняется в организации 60 убийств — в деле Джако и его подельников достаточно доказательств, и они получат свои сроки и без показаний Скрыпника.

Аслан Гагиев — Джако. Фото © INTERPOL

Немаловажный факт: похитители требовали от Скрыпника забрать у следователя Боева какие-то документы и после даже не открывать рот по этому поводу. А по сведениям Лайфа, Боев расследует довольно неоднозначное дело о рейдерском захвате ТЦ "Галерея Водолей", ранее принадлежавшего беглому банкиру Юрию Глоцеру, где Скрыпник проходит не как свидетель, а как обвиняемый.

Собеседники Лайфа, в том числе и адвокат Скрыпника, уверяют, что "рейдерский захват ТЦ" на самом деле может быть хитрой схемой самого Глоцера. Якобы в 2014 году Глоцер остро испытывал недостаток наличности в своём банке, поэтому разделил "Галерею Водолей" на пять частей, чтобы получить наличку от продажи. В числе покупателей этих "кусков" были бывший сотрудник спецслужб Ролан Гагоев и тот самый адвокат Константин Скрыпник, который внёс в качестве задатка 165,6 миллиона рублей в пересчёте на доллары. По условиям сделки покупателям был гарантирован возврат двойной суммы залога. И, когда в результате санкций неожиданно обвалился рубль, сумма возврата по залогу не просто удвоилась, а учетверилась, поскольку покупка совершалась в долларах, курс которых на тот момент вырос в два раза. Такую сумму Глоцер якобы возвращать не захотел, поэтому и обратился в суд. Так в деле о возможном рейдерском захвате ТЦ подозреваемыми оказались Гагоев и Скрыпник.

Бывший подполковник спецслужб Гагоев заключил досудебное соглашение и признал вину. По мнению Скрыпника, он сделал это, чтобы избежать ответственности за более серьёзные преступления, а именно за принадлежность к ОПГ Джако. Адвокат обвинил Гагоева (с которым вместе покупал доли в ТЦ "Водолей") в причастности к банде Джако и крышевании его, Скрыпника, бизнеса. По данным Лайфа, следователь Боев тоже имеет осетинское происхождение и вначале не хотел принимать заявление Скрыпника, о чём тот даже жаловался в надзорные инстанции.

Фото предоставлено источником LIFE

И вот в конце мая Скрыпник якобы предоставил следователю Боеву некие документы, однозначно доказывающие связь между Гагоевым и Гагиевым. В том числе и документы некоей компании Forma invest, которые, по мнению Скрыпника, указывают на связь Глоцера с супругой Джако Гузаль Мустафакуловой. Ей, по словам адвоката, якобы перешёл весь криминальный бизнес Джако. Бизнес-леди проживает то в Черногории, то в Австрии. Она якобы имеет доступ к счетам, на которых хранится не меньше $350 миллионов. По мнению Скрыпника, похищение его сына могли организовать Мустафакулова и Глоцер.

Юрий Глоцер с сыном Филиппом. Фото © Интернет-издание "Глагол"

Бывший зять Глоцера Глеб Привалов, который тоже проходит подозреваемым по делу о рейдерском захвате ТЦ "Галерея Водолей", в разговоре с Лайфом упоминал, что Глоцер — это тот человек, которого стоит опасаться: — Джако — его давний партнёр, который много что решал. Мы все знаем, как он решил свои вопросы. Одного банкира нашли забетонированным в бочке в Москве-реке, кого-то люди Джако вообще сожгли. Я не могу сказать точно, какие дела были у Глоцера с Гагиевым, но он говорил, что этот человек у него для "крайних случаев". По данным Лайфа, сейчас Глоцер находится в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве с деньгами банка "БФГ-кредит".

Криминальная семья

Семья — так члены банды Аслана Гагиева по прозвищу Джако называли себя. В семью можно было только вступить, а выйти можно было только "вперёд ногами". У семьи был довольно строгий "папа". По меньшей мере семь участников банды ликвидированы за неподчинение Джако. В семье было немало людей из органов, к примеру, главный киллер семьи Руслан Юртов являлся сотрудником уголовного розыска. И пока Джако и его подельники находятся в СИЗО в ожидании суда, на свободе остались его люди, позволяющие сделать вывод о том, что криминальная семья ещё жива. Прежде всего речь идёт о супруге Джако Гузаль.

Гузаль Мустафакулова. Фото © Kalachevaschool.ru

Трудно сказать, входил ли сам Скрыпник в эту семью. Во всяком случае, в самый расцвет криминальной деятельности "семьи" принадлежащий Скрыпнику московский "Арт-отель" являлся резиденцией, где на протяжении десяти лет останавливались члены банды. Сам Скрыпник описывает свои взаимоотношения с семьёй как строго подневольные, основанные только на страхе. Ежемесячно он должен был отстёгивать по $5000 сначала Гагоеву. А после ареста Джако деньги Скрыпник якобы должен был переводить Гузаль Мустафакуловой. Причём он должен был помогать собирать эти деньги и с других членов семьи под руководством Гагоева. Пока мало понятно, что это за деньги — дань криминалу или своего рода членские взносы. После отказа Скрыпника платить на него вышел некий Салудин, который стал угрожать ему, мол, тот "будет кровью харкать" и "позавидует мёртвым". Не так давно в криминальных СМИ были опубликованы показания, где Скрыпник якобы обличает не только Гагоева, но и Мустафакулову: — У меня имеются основания полагать, что Гузаль (Мустафакулова. — Прим. Лайфа) и Гагоев Р.Д., как члены организованного преступного сообщества Гагиева А., в настоящее время курируют спящие ячейки банды Гагиева А.

Суд над Гагиевым

И всё же в похищении сына Скрыпника есть некоторые странности. Во-первых, похитители не просто не скрывают, кто они и что им нужно, а, напротив, прямо говорят об этом. Уже сами эти сообщения могут стать базой для обвинения в похищении. Во-вторых, в связи с похищением сына Константин Скрыпник снова попросил госзащиту, в чём ему отказывали ранее. И после таких событий есть большая вероятность, что ему эту защиту предоставят.