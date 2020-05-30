Бандитский Оренбург. От Емельяна Пугачёва до ОПГ мормонов и назад в девяностые

Возвращения лихих девяностых в России испуганно ждут в периоды каждого кризиса. И в 2008-м, и в санкционном 2014-м, и в коронавирусном 2020-м призрак безбашенных кровавых разборок мелькает на криминальных горизонтах. Но кажется, что хрестоматийные братки вернулись оттуда, откуда мы их не ждали. В конце мая Оренбург дважды попал в топ российского криминального рейтинга.

Оренбург лихими людишками славился издревле. Именно в тех степях зародился, например, бунт Емельки Пугачёва, потрясший Россию двести пятьдесят лет назад. И дух вольного и лихого уральского казачества, похоже, так и не истреблён в оренбургских степях и в 2020-м. В конце мая в Оренбурге задержали банду, которая убивала бизнесменов вместе с семьями. Серийные убийцы действовали с особой жестокостью группой, особо не скрываясь от камер слежения, так, словно впитали дух девяностых, пересмотрев легендарную "Бригаду". Может, так оно и есть — всем участникам банды около сорока лет.

А следующими эстафету переняли оренбургские похоронщики. Парни приехали в Москву на серьёзные деловые переговоры, устроив стрельбу, словно в фильме "Бумер", прямо на парковке столичного жилого комплекса.

Перестрелка у ЖК "Ясный" © LIFE SHOT

Выпрыгивая из подержанных иномарок с автоматами наперевес, они лихо поливали свинцом противника прямо подо множеством камер московского жилого комплекса. Они даже масок медицинских не надели, и только ленивый житель ЖК "Ясный" не снял на телефон двадцатиминутную перестрелку под окнами. Почему и взяты бандиты были стремительно буквально в тот же день.

Эта почти киношная бравада оренбургских братков выглядит в сегодняшней России вызывающе и в то же время нелепо. Чтобы понять её природу, придётся обращаться к истории и статистике.

Вопросы статистики

Криминальную статистику Оренбурга можно толковать по-разному. Вот, например, что цитируют оренбургские СМИ из доклада местного УМВД России для местных депутатов: "Преступлений в 2019-м больше, чем в 2018-м. На целых 2,2% больше!

Доклад УМВД России по Оренбургской области для местных депутатов. Фото © Ural56.ru

А с другой стороны, в Оренбурге раскрываемость увеличилась на 2,5% за год. И в среднем зачёте она даже лучше, чем в целом по России. Да и количество убийств снизилось на 7%, например...

Краткая история оренбургского бандитизма

Про Емельяна Пугачёва мы все уже читали в "Капитанской дочке" и школьном учебнике по истории. А про то, что в Оренбурге была ОПГ под названием "Мормоны", в стране слышали много меньше, чем про то же ОПС "Уралмаш" из Екатеринбурга. Лайф недавно вспоминал оренбургскую криминальную группировку, основанную на религиозном сплочении, она там среди всех многочисленных бригад долго занимала одну из главных позиций. Ведь у мормонов была строгая дисциплина и крепкая круговая порука, что было крайне выгодным конкурентным преимуществом в кровавой борьбе за выживание. В отличие от подавляющего большинства остальной братвы, мормоны попали в новое время и сегодня, возможно, играют большие роли в оренбургском бизнесе.

А на плаву оставались ещё и другие бригады. Те, кто не ссорился с мормонами, например. В общем, бандитов в 90-е в Оренбурге хватало. И сейчас, кажется, мода на это занятие возвращается. И возвращаются в криминальные сводки герои минувших сводок. Вопрос только в том, учтут ли они современные реалии или в следующий раз тоже будут сосредоточенно палить из автоматов прямо под московскими камерами слежения.

Впрочем, кто там кого перебил в Оренбурге девяностых — это ещё надо посмотреть. Как и везде по стране, новая братва не хотела принимать старые воровские правила и битвы шли за саму идею бандитизма. И воровской мир тоже не покидал оренбургские земли, в какой-то мере значимые для воров особенно. Ведь в области находится соль-илецкая колония строгого режима "Чёрный дельфин", где и сейчас отбывают наказание минимум два вора в законе.

Экспорт оренбургской модели рэкета

А ещё один — смотрящий по Оренбургу Рашид Джамбульский (Рашид Хачатрян) — только освободился в 2018-м, как летом 2019-го взят в Казани по подозрению в вымогательстве. И сейчас он в СИЗО по делу о попытке почти классического крышевания бизнеса братвой.

Видео © БИЗНЕС Online

— Что за закон! Я всю жизнь живу в беззаконии! — говорит оперативникам Рашид Джамбульский. Youtube БИЗНЕС Online.



Дело по новой статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии" вообще рассматривается впервые в криминальной истории Татарстана, и, похоже, местные силовики даже немного гордятся его масштабом. Ведь по этой статье — это в принципе только четвёртое за всё время с момента её недавнего введения. Симптоматично, что Рашид Хачатрян — гастролёр. И, возможно, неслучайно, что он экспортировал именно оренбургский опыт лихого крышевания бизнесменов.

Снижение и рост

Зафиксировано снижение на 9% (с 720 до 655) числа преступлений, совершённых лицами, ранее совершавшими преступления. В январе 2020-го на 9% (с 720 до 655) снизилось число "преступлений, совершённых лицами, ранее совершавшими преступления", говорится на сайте Прокуратуры Оренбурга. Вроде и здорово, но по сравнению с прошлогодним январём выросло на 8% общее количество преступлений. Если не рецидив, то, возможно, мода такая.

Банда вымогателей крышевала автобусные перевозки Оренбурга. Фото © Buzuluk-inform.ru