Ревизорро из Росприроднадзора. Яркий оратор, дочь хозяина виллы в Каннах, звезда "Инстаграма" и спасительница Норильска

Миниатюрная блондинка гастролирует по стране и громко разносит в пух и прах обидчиков матушки-природы. Словно школьники, перед ней робеют серьёзные мужчины в строгих костюмах. И каждое экологическое бедствие конвертируется в селфи раскрученного инстаграм-аккаунта Светланы Радионовой — главы Росприроднадзора.

Сегодня Светлана Радионова подсчитывает ущерб от экологической катастрофы в Норильске, вчера разгоняла "чёрное небо" над Красноярском, позавчера решала экологические проблемы Челябинска. Её пламенные речи беспроигрышны, а известность день ото дня растёт. Женственная и харизматичная, она завоёвывает соцсети и всё чаще мелькает в новостях.

— Мы служба, про которую не знают, — сетует Радионова в интервью и усиленно работает над созданием нового имиджа надзорного ведомства.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на встрече с общественниками. Фото © krskforum.com

Этот яркий фотомем сделан на встрече Светланы Радионовой с разъярённой общественностью Красноярска. До ручки людей тогда довёл индустриальный смог, накрывавший сибирскую столицу в периоды долгого штиля. Мужчину-ревизора из Москвы, наверное, растерзали бы, но хрупкая дама изящно с обезоруживающей улыбкой осадила толпу.

— Я вам очень благодарна, что вы все пришли. Спасибо большое. Разрешите, я сниму китель. Мне сегодня жарко, — открыла дебаты Радионова, а после, кажется, говорила именно то, что хотели слышать от неё простые красноярцы. Терпеливо отвечала всем и ни разу не вздрогнула от острых вопросов.

Совсем другим тоном, резким и решительным, глава Росприроднадзора отчитала красноярскую элиту.

— Мы так жить не будем! Ваши деньги должны улететь в трубу, в ту самую, в которую вы себе позволяете направлять те вещества, которые мы считаем недопустимыми, — грозно вещала Радионова, и её слова подхватывали соцсети. Таким образом на публику и перед камерами Светлана Радионова замахнулась на рубль, но вот сам копеечный удар сильно разочаровал.

Проведя расследование, глава Росприроднадзора сообщила, что в Красноярске накажут только "Русал", чей алюминиевый завод превысил выхлоп бензапирена в три-шесть раз. Нарушителю по итогу выписали лишь штраф… 10 тыс. рублей.

Чуть ранее закончились таким же "нулём" её угрозы приморской фирме — АО "Торговый порт Посьет". Светлана Радионова грозилась закрыть это предприятие, если оно не пройдёт экологическую экспертизу. Порт её формально прошёл и спокойно продолжил работу. А недавно другое надзорное ведомство — Ространснадзор — выявило там целую россыпь экологических нарушений. Например, сточные воды сбрасывались прямиком в бухту.

На острие борьбы за экологию

Прямо сейчас глава Росприроднадзора на переднем крае экологического фронта — в Норильске. Её задача — оценить ущерб от разлива 20 тыс. тонн дизельного топлива. Виновник в катастрофе федерального уровня уже назван — дочерняя компания "Норникеля", АО "НТЭК".

Светлана Радионова смело шагает по залитому дизелем Норильску. Фото © instagram.com/svetlana__radionova_

Первое сообщение о происшествии в Норильске Светлана Радионова опубликовала у себя в инстаграме ещё 29 мая. Но можно заметить несколько странностей. Во-первых, она утверждала, что разлив начался из-за легковушки, врезавшейся в резервуар. Эту версию, очень выгодную "Норникелю", уже сто раз опровергли. Во-вторых, удивляет чересчур сдержанный тон обычно крайне эмоциональной Радионовой. Складывалось ощущение, что речь идёт о совершенно рядовом случае. Наконец, в-третьих, вспоминается разнос, который 3 июня устроил президент Владимир Путин топ-менеджерам АО "НТЭК", губернатору Красноярского края и министру природных ресурсов. Прежде всего президента возмутил факт, что региональные власти узнали о ЧП лишь спустя два дня. Но это региональные власти. Судя по посту Радионовой, она знала о случившемся раньше всех. Возникают вопросы: почему сразу не забила тревогу, почему тут же не просигнализировала руководству страны и региона?

Подписчики Радионовой выражают недовольство её постом, а также сообщают, что неудобные комментарии под ним удаляются. Фото © instagram.com/svetlana__radionova_

На фоне этих странностей мелочью покажутся явные ошибки в посте Радионовой. Не ООО "НТЭК", а АО "НТЭК", а на фото не российский, а американский пожарный.

В открытой базе "СПАРК-Интерфакс" Лайф нашёл ещё один парадокс. В недавнем прошлом АО "НТЭК" регулярно проверялось инспекторами Росприроднадзора — минимум два раза в год. Но, как только руководить ведомством в декабре 2018-го поставили Радионову, проверки вдруг резко прекратились. Кажется, в прошлом году их вообще не было! Возможно, не планировались они Росприроднадзором и в 2020-м. Кажется, только ЧП заставило Светлану Радионову назначить внеплановую ревизию.

Как только Светлана Радионова вступила в должность главы Росприроднадзора, сразу же проверки в АО "НТЭК" прекратились. Фото © "СПАРК-Интерфакс"

Выглядеть на миллион — уроки моды от Светланы Радионовой

Как современная женщина, Светлана Радионова любит стильно одеваться и демонстрировать обновки в соцсетях. В телеграм-каналах обсуждают её разноцветную коллекцию туфель Valentino — одна пара стоит по 40–50 тыс. рублей, эксклюзивные платья Balmain — 150–200 тыс. каждое, серьги Cartier — 448 тыс., часы De Grisogono Tondi by Night с бриллиантами — 1,3 млн. Про таких модниц говорят — "выглядит на миллион", но Радионова старается выглядеть минимум на два.

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Радионова никогда не занималась бизнесом и всю жизнь работает чиновницей. Её зарплата в Росприроднадзоре неизвестна, а декларации в Сети почему-то нет. Впрочем, известны её доходы — 4,9 млн рублей за 2017 год, когда она ещё работала замглавы Ростехнадзора. Это приблизительно 400 тыс. рублей в месяц. Солидно, но, учитывая вкусы Светланы Радионовой, тютелька в тютельку с её официальными доходами. Да и не покупают дамы такие вещи. Их в России обычно дарят.

Светлану Радионову всегда окружали интересные мужчины! Отец, однокурсники, коллеги, бывший муж — все они, как выяснил Лайф, сыграли важную роль в её жизни.

По стопам бывшего мужа

Семья Светланы Радионовой прочно обосновалась в Казахстане ещё в первой половине XX века. Сама она появилась на свет в Алма-Ате в 1977 году. Похоже на то, что выпорхнуть из отколовшейся республики и переехать в Россию ей помог Пётр Оноприенко — её бывший и единственный на данный момент муж.

Пара поженилась в 1997-м. А уже в 99-м Оноприенко и Радионова окончили Саратовскую госакадемию права. На рубеже столетий они переезжают в подмосковный Жуковский, где он становится старшим прокурором, а она — помощником прокурора. Дальше начинаются странности. Светлана берёт фамилию мужа 8 мая 2001-го, то есть спустя четыре года после заключения брака. Но новым паспортом будущая глава Росприроднадзора пользуется лишь две недели, а потом возвращает себе девичью фамилию. То есть Светлана всего за один месяц умудряется сменить фамилию и паспорт дважды! Примечательно, что после развода Пётр Оноприенко уволился из органов и стал юристом средней руки. Радионова, напротив, пошла на повышение — её перевели на должность старшего помощника в Московской прокуратуре.

Бывший муж Радионовой Пётр Оноприенко. Фото © career.habr.com

Как только карьера Радионовой пошла в гору, второй важнейший для неё мужчина — отец Геннадий Григорьевич — учреждает в Жуковском оптовую фирму. Ему в то время было далеко за 50. Никогда ранее он бизнесом не занимался. Это может быть совпадением, но, судя по последующим событиям, может и не быть.

Отец купил виллу на Лазурном берегу и "Кулинарную лавку братьев Караваевых"

В Москве родители Радионовой живут в премиум-доме в Фурманном переулке. В 2017-м уже пожилой пенсионер Геннадий Григорьевич Радионов вдруг вновь проявляет удивительную предпринимательскую прыть. Он открывает торговую компанию "Ноаль", на её имя покупается лицензия популярного московского ресторана "Кулинарная лавка братьев Караваевых". Буквально через год-полтора этот бизнес переписывается на белизский офшор, а компанию "Ноаль" закрывают. Выглядит очень похоже на сокрытие доходов.

Но это ещё не всё. В том же 2017 году Геннадий Радионов вместе со своей женой учреждает французскую компанию Mone. Это юрлицо покупает за полмиллиона евро шикарные апартаменты на Лазурном берегу между Каннами и Ниццей в курортном городке для богатых тусовщиков.

Вход во французские апартаменты Радионовых © agoda.com 1 / 3

Меж тем Светлана Радионова — секретоноситель с 1-й формой допуска. По закону она должна просить у Минприроды разрешение на каждую заграничную поездку.

Роковая женщина

До 2009 года Светлана Радионова успешно развивается в столичной прокуратуре. По слухам, она даже вела знаменитое дело ЮКОСа Ходорковского. Но затем вектор резко поменялся. Радионова устраивается начальником управления в Ростехнадзор. Спустя год она уже замглавы этого ведомства и курирует ТЭК. По информации "Коммерсанта", столь головокружительный карьерный рост был связан с её дружбой с влиятельным лицом из правительственной комиссии по ТЭКу.

В Ростехнадзоре Светлана Радионова оттрудилась почти десять лет. Как только она решила покинуть это ведомство, там сразу пошли задержания её непосредственных подчинённых или коллег.

Руководителя по СЗФО Григория Слабикова обвинили в хищении 5 млрд рублей. Сейчас Слабиков под домашним арестом.

Руководителя по Северному Кавказу Тимофея Пана заподозрили в халатности — он не заметил, как "Сулинуголь" незаконно наносит вред окружающей среде.

Руководитель по Нижне-Волжскому району Игорь Исаев обвинялся в получении взятки размером 200 тыс. рублей, но бежал за границу и находится в розыске.

Замначальника управления Дмитрия Заварзина осудили на семь лет за вымогательство 1 млн рублей у предпринимателей.

Самый близкий человек к Радионовой, замруководителя департамента Олег Хромушкин, недавно умер в СИЗО от сердечной недостаточности. Он был фигурантом дела о вымогательстве с нефтяников 80 млн рублей. Следствие выяснило, что эти деньги полагались не ему одному, а в общак. Незадолго до смерти Хромушкин согласился сдать всю цепочку получателей взяток, но не успел.



Про взяточничество в Ростехнадзоре написано и сказано вообще очень много. Ряд СМИ рассказывает, что Рустам Ростовцев, владевший шахтами "Талдинское-Кыргайское" и "Талдинское-Южное", ежемесячно заносил туда $60–200 тыс. Это следует из электронных таблиц, якобы изъятых у него в ходе обыска силовиков. Но Ростовцев смог защитить свою репутацию в суде и признать все опубликованные материалы подделкой или клеветой. Меж тем на его шахтах действительно было подозрительно много аварий.

Фото © ТАСС / Михаил Почуев

В 2013 году в одной из них отслоилась стена угольного массива — чудом никто не погиб. Вероятно, Ростехнадзор санкций тогда не применил, потому что в 2015-м эта стена отслоилась вновь, насмерть завалив директора Николая Лембера.

Лайф заметил, что предприятия, которые курировала в Ростехнадзоре Светлана Радионова, проверялись определёнными экспертными компаниями. Среди них:

"Техкрандиагностика". Сейчас находится в стадии ликвидации — при выручке фирмы в 199 млн рублей её прибыль составила минус 567 тыс.

567 тыс. ЗАО "НДЦ "НПФ "Русская лаборатория" — его годовая чистая прибыль за время руководства Ростехнадзором Радионовой выросла с 16 млн руб. до 344 млн.

Верный помощник Радионовой любит писать пошлые комментарии в соцсетях

В декабре 2018 года Светлана Радионова уходит из Ростехнадзора, чтобы возглавить Росприроднадзор. Здесь у неё появляется советник по противодействию коррупции и кадровому обеспечению — некий Алик Назарян. Он прославился тем, что встречался с "мисс Львов" Натальей Болюх. Её за это буквально затравили украинские националисты. Они выяснили, что ранее этот Алик длительное время организовывал конкурсы красоты в Саратовской области и даже якобы поставлял девиц депутатам Госдумы от ЛДПР. Время идёт, а Назарян не меняется в своей любви к женщинам. Теперь он большой любитель оставлять пошлые комментарии в "Инстаграме". Алик много путешествует и имеет коллекцию дорогих часов.

Кто угадает, куда летит отдыхать Алик Назарян, может получить денежный приз. Фото © instagram.com/ alik_____1

Удивительно, но Назарян оканчивал тот же вуз, что и Радионова со своим бывшим мужем Петром Оноприенко, — Саратовскую госакадемию права.

Мчится тройка удалая, госзакупки собирая

В 2019 году ведомство Светланы Радионовой разыграло тендер на модернизацию единой государственной системы учёта отходов. Заявились участвовать два поставщика. ОАО "НПК "Высокие технологии и стратегические системы" предложило цену в 430 млн рублей, но конкурс выиграло ООО "Большая тройка", получив контракт по максимальной стоимости — 566 млн. Парадоксом уже заинтересовалось УФАС.

Ранее "Большая тройка" выигрывала и другие, менее жирные тендеры Росприроднадзора — на учёт отходов в Курске, Омске и ещё ряде городов. Причём с этими госконтрактами подрядчик не справился. В Омске схема учёта отходов переделывается уже в третий раз. До сих пор она не утверждена и в Курске.

Есть у ведомства Радионовой и другие подозрительные госзакупки. Контракт на 38 млн по оказанию IT-услуг был подписан с ООО "Эдвансед трансформейшн консалтинг". Хотя другая компания была готова выполнить задачу в три раза дешевле.

При этом фирма, выигравшая тендер, имеет кошмарную репутацию. В 2018 году арестовали её гендиректора Сергея Шилова. Он признался в том, что за откат убедил заказчика принять незавершённую работу. Речь шла о монтаже и настройке системы ИСОД МВД.

Клондайк и эпицентр

Как видно из расследования Лайфа, Росприроднадзор рискует превратиться в Клондайк для коррупции. Искушений здесь очень много, именно поэтому так важно, в том числе и для экологии, чтобы ведомство возглавлял самостоятельный человек с безупречной репутацией. Вопросов к Светлане Радионовой много, но её аппаратный вес только увеличивается. За последние месяцы уволены либо ушли в отставку все её непосредственные начальники: вице-премьер по вопросам экологии Алексей Гордеев и замминистра природных ресурсов Владимир Логинов.

Новые головы должны полететь и после экологического бедствия в Норильске.

У президента остались вопросы о ходе ликвидации последствий ЧП на Норильской ТЭЦ-3. Видео © LIFE