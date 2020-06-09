30 штрафов Михаила Ефремова: какие нарушения допускал актёр, устроивший смертельное ДТП в пьяном виде

Актёр Михаил Ефремов стал антигероем дня. В состоянии тотального алкогольного опьянения он пересёк двойную сплошную и на встречной полосе протаранил машину. Водитель авто, в которое врезался Ефремов, погиб. Как выяснил Лайф, актёр и до смертельного ДТП часто попадался на административных нарушениях. За 2018–2019 годы, согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", мужчина получил 29 штрафов на общую сумму 81 тысяча рублей. Кроме того, Ефремов 10 раз попадался на нарушениях ПДД.

Два десятка неоплаченных парковок и 10 нарушений ПДД

Большая часть штрафов Ефремова, похоже, связана с тем, что он не оплачивал парковку в Москве. Таких штрафов 23 штуки. Каждый раз ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" штрафовало актёра на 2,5 тысячи рублей. Но, кажется, Ефремов даже не замечал этих мелких сумм.

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Четыре штрафа по пять тысяч рублей Ефремов получил по решению суда. Если предположить, что именно эти дела касаются нарушения правил дорожного движения, то, исходя из суммы штрафа, они могут касаться превышения скорости, проезда на красный или управления автомобилем без документов. К слову, езда в состоянии алкогольного опьянения, то есть то, что привело Ефремова к ДТП, обходится дороже — это штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет или арест на 10–15 суток.

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Судя по базе данных судебных приставов, все эти штрафы Ефремов оплатил, кроме одного. На нём по-прежнему висит долг за неуплату налогов. Приставы пытались разобраться с этим делом в феврале нынешнего года, но не смогли установить местоположение Ефремова. Так долг за ним и остался. О какой сумме идёт речь, неизвестно.

Данных за 2020 год по Ефремову об административных нарушениях в базах данных судебных приставов и "СПАРК-Интерфакс" нет. Но СМИ сообщают, что актёр за этот год допустил десять нарушений ПДД. Этими данными уже заинтересовалась московская прокуратура. Силовики намерены проверить, как в ГАИ следили за нарушениями Ефремова.

Автомобиль Jeep Grand Cherokee актёра Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади. Фото © ТАСС / Роман Канащук

Напомним, накануне вечером джип Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого после столкновения скончался от полученных травм. Сам Ефремов почти не пострадал, его задержали на месте ДТП. Экспертиза показала, что он находился в сильном алкогольном опьянении, у него в крови нашли 2,1 промилле алкоголя. Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн говорит, что это соответствует выпитой бутылке водки или трём бутылкам вина.